La band punk rock dei Cabrones il 28 giugno a Parabiago

digiuno musicale, i Cabrones tornano sul palco per infiammare gli animi con il loro sound energico e travolgente. Preparati a vivere una serata indimenticabile, tra musica sfrenata e un’atmosfera di pura ribellione. Non perdere l’occasione di essere parte di questa festa rock: ti aspettiamo il 28 giugno al “Locomotivo” di Parabiago!

(Milano) La band dei Cabrones continua a mietere successi ed il 28 giugno, dalle ore 21.00, si esibirĂ a Parabiago, in provincia di Milano, presso il “Locomotivo” di via Matteotti, in occasione dell’evento Anniversary Party. Dopo un lungo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: band - cabrones - giugno - parabiago

Il mese di giugno dell'Area Settebello a7b è all'insegna della musica jazz, danza, contest per giovani band e laboratori per bambini - Giugno si accende all’area Settebello a7b di Rimini con un mese ricco di musica, danza e creatività dedicato ai giovani e alle famiglie.

la band punk rock dei cabrones il 28 giugno a parabiago (milano).

La band punk rock dei Cabrones il 28 giugno a Parabiago - 00, si esibirà a Parabiago, in provincia di Milano, presso il “Locomotivo” di via Matteotti, in occasione dell’e ... Da milanotoday.it

Rugby Sound, a Parabiago il meglio delle band emergenti - Rugby Sound, a Parabiago il meglio delle band emergenti Parabiago Da domani al Marazzini- Scrive ilgiorno.it