La Asl di Pescara replica al consigliere Di Marco Pd | Nessun taglio al Centro unico di prenotazione

Nessuna riduzione dei servizi del Centro unico di prenotazione è prevista, rassicura la ASL di Pescara. In risposta alle recenti dichiarazioni del consigliere regionale Antonio Di Marco, si sottolinea con fermezza che le voci di tagli del 20% sono infondate e prive di qualsiasi base. La salute dei cittadini resta la priorità assoluta, e l’azienda ribadisce il suo impegno a garantire servizi efficienti e accessibili a tutti.

In merito alle dichiarazioni del consigliere regionale Antonio Di Marco, secondo cui sarebbero in arrivo presunti tagli del 20% ai servizi del Centro unico di prenotazione (Cup) della Asl di Pescara, l'azienda "smentisce categoricamente tali affermazioni, prive di ogni fondamento". "Nessuna.

