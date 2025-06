la 1000 miglia fa tappa al technogym village

ma anche un’occasione unica per scoprire come tecnologia e benessere si incontrano, creando esperienze straordinarie che ispirano e motivano. La 1000 Miglia al Technogym Village è il simbolo di un’armonia perfetta tra passione, innovazione e stile di vita sano, lasciando un’impronta indelebile nel cuore degli appassionati di automotive e fitness.

Durante la tratta Roma – Cervia la 1000 Miglia ha fatto tappa al Technogym Village, il primo Wellness Campus al mondo cuore pulsante dell’innovazione nel settore del wellness. Un connubio perfetto tra lusso e sport, in cui la corsa storica si è unita all’eccellenza di un’azienda leader nella produzione di attrezzature sportive e soluzioni digitali per il fitness. L’evento rappresenta non solo un tributo alla bellezza senza tempo delle auto d’epoca, ma anche un'occasione per celebrare la cultura del movimento e del benessere, valori che da sempre contraddistinguono Technogym. Durante la sosta al Technogym Village, gli equipaggi hanno avuto la possibilità di immergersi in un’esperienza unica che comprende il Technogym Wellness Center con le ultime tecnologie per l’allenamento, il Technogym Restaurant ispirato alla cucina Wellness e l’area outdoor attrezzata per l’attività fisica all’aperto. 🔗 Leggi su Gqitalia.it