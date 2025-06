Kyrgios esalta Djokovic | È il più forte di sempre

L'attenzione del mondo tennistico si accende con le dichiarazioni di Nick Kyrgios, che ha eletto Novak Djokovic come il più forte di sempre. Proprio mentre ci avviciniamo a Wimbledon, le parole dell'australiano risuonano come una conferma delle imprese e del talento senza eguali del campione serbo. È chiaro a tutti come dall'avvento del serbo, il panorama del tennis abbia conosciuto una rivoluzione epica, lasciando un segno indelebile nella storia dello sport.

Roma, 25 giugno 2025 – Siamo alle porte di Wimbledon e Nick Kyrgios è tornato a parlare. Il tennista australiano, infatti, ha rilasciato un'intervista al The Guardian, nella quale ha parlato di tutto, dall'assenza allo slam inglese al futuro del tennis, passando per Novak Djokovic. Proprio su quest'ultimo ha speso delle dolci parole, affermando come, secondo lui, sia il giocatore più forte di sempre. È chiaro a tutti come dall'avvento del serbo, di Rafa Nadal e di Roger Federer il tennis sia cambiato, salendo a un livello successivo. I “big three” hanno praticamente monopolizzato gli ultimi anni di questo sport, come dimostrano i titoli del Grande Slam conquistati da ognuno di loro: 24 per Djokovic, 22 per Nadal e 20 per Federer. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net