Krstovic Juve | il Lecce vorrebbero cederlo al Leeds ma l’attaccante ha altri programmi | la sua intenzione è quella! L’indiscrezione tiene ancora in corsa i bianconeri

Nikola Krstovic, protagonista delle voci di mercato, sembra avere idee diverse rispetto alle trattative con il Leeds. Nonostante la proposta dei salentini e l'interesse inglese, l’attaccante avrebbe già manifestato la volontà di seguire un percorso differente. Questa scelta potrebbe cambiare gli scenari di mercato, lasciando i tifosi juventini e le parti coinvolte a chiedersi quali saranno davvero le prossime mosse. La vicenda è ancora tutta da scrivere, e il futuro di Krstovic resta incerto e affascinante.

Krstovic Juve, il montenegrino non sarebbe attratto dall'idea di approdare in Premier League: avrebbe quest'intenzione da mettere in pratica. Nonostante le voci che lo vorrebbero ormai in prossimità di un trasferimento al Leeds, Nikola Krstovic sembra andare controcorrente rispetto a questa decisione presa dal Lecce. I salentini hanno già trovato una base d'intesa con gli inglesi per la cessione del montenegrino in Premier League, ma il bomber non gradirebbe questa soluzione. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, l'attaccante dei giallorossi non sarebbe particolarmente stimolato dall'idea di andare in Inghilterra.