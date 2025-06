Krol | Noa Lang ha bisogno di un allenatore come Conte Cruyff era superiore a Cristiano Ronaldo

Ruud Krol, ex difensore del Napoli, ha espresso grande ammirazione per Noa Lang, sottolineando le sue qualità straordinarie e il suo potenziale. Paragonandolo a grandi campioni, Krol evidenzia come Lang possa diventare un elemento fondamentale per il futuro del Napoli, ma suggerisce anche che avrebbe bisogno di un allenatore come Conte per raggiungere il massimo. La domanda ora è: il club sarà pronto a fare questo passo decisivo?

L’ex difensore del Napoli, Ruud Krol ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Crc, radio partner del Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” parlando del possibile arrivo di Noa Lang – olandese come lui – in azzurro. A seguire le sue parole. Le parole di Krol su Noa Lang. «Noa Lang è un giocatore bravo e intelligente. È un giocatore con ottime capacità calcistiche e che crea sempre delle belle azioni in fase offensiva. Sono ottimista, farà gol e assist poiché ha un buon feeling con l’area di rigore avversaria, nonostante ci sia molta competizione per i posti da titolare nell’undici titolare del Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Krol: «Noa Lang ha bisogno di un allenatore come Conte. Cruyff era superiore a Cristiano Ronaldo»

