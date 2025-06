Kostic titolare in Juve Manchester City? Ecco la mossa a sorpresa di Tudor | ecco chi giocherà dal primo minuto sulle fasce

La Juventus si prepara a sfidare il Manchester City con una mossa a sorpresa di Tudor, che potrebbe rivoluzionare le carte in tavola. Con Kostic titolare sulle fasce, la formazione bianconera si presenta pronta a sorprendere gli avversari e i tifosi. Ma quali altri dettagli emergono sulla strategia di Tudor? Scopriamo insieme le ultime novità sulla possibile formazione che potrebbe fare la differenza in questo atteso appuntamento.

Kostic titolare in Juve Manchester City? Ecco la mossa a sorpresa di Tudor: gli aggiornamenti sulla possibile formazione. Scelte di formazione che sembrano quasi definite per la Juventus in vista del prossimo impegno contro il Manchester City. A sinistra a centrocampo, secondo quanto riportato da Sky Sport, sarà Kostic a partire titolare dal 1', con Cambiaso inizialmente in panchina. Gli altri giocatori non dovrebbero cambiare rispetto all'ultima partita tranne Conceicao che sarà sostituto da uno tra Koopmeiners o Nico Gonzalez.