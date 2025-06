Kompany temuto lotta a causa del tono e del caldo – e afferma che la sostituzione di Kane era sempre pianificata

Il mondo del calcio è sempre pronto a sorprenderci, e l'ultima notizia non fa eccezione. Vincent Kompany, manager del Bayern Monaco, ha rilasciato dichiarazioni sorprendenti riguardo alla recente controversia sul match e alla pianificazione strategica della squadra. Tra tensioni, caldo e decisioni cruciali, la sua presa di posizione apre nuovi scenari nel panorama sportivo internazionale. Ma cosa ci riserva il futuro? Scopriamolo insieme.

2025-06-25 00:42:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il manager del Bayern Monaco Vincent Kompany ha suggerito di non giocare a una partita dell’ultima 16 al Charlotte’s Bank of America Stadium è “forse positivo” dopo che la sua squadra è scivolata in una sconfitta contro il Benfica che è costato loro il primo posto nel Gruppo C ai Mondiali del club del 2025. La squadra portoghese ha trattenuto un torrente di pressione del secondo tempo dal Bayern a saltare i campioni tedeschi in carica attraverso il primo sciopero di Andreas Schjelderup nella loro partita di chiusura a gironi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

