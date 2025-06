Kim Kardashian sarà produttrice e protagonista del film live-action ispirato alle Bratz

L’attesa cresce: Kim Kardashian debutta come produttrice e potenziale protagonista del nuovo film live-action ispirato alle iconiche bambole Bratz. Amazon MGM Studios, in collaborazione con Picturestart, si prepara a portare questa avventura sul grande schermo, promettendo un progetto ricco di stile e innovazione. Con Charlie Polinger e Lucy McKendrick al timone dello sviluppo, il film si preannuncia come un must da non perdere. La domanda è: sarà all’altezza delle aspettative?

Amazon MGM Studios ha annunciato di aver ottenuto i diritti per occuparsi del film live-action ispirato alle bambole Bratz, progetto che vedrà coinvolta Kim Kardashian. Kim Kardashian sarà coinvolta come produttrice, e possibile interprete, del film live-action ispirato alle Bratz, le popolari bambole. Amazon MGM Studios si occuperà del progetto in collaborazione con Picturestart. Lo sviluppo del film Charlie Polinger e Lucy McKendrick stanno scrivendo la sceneggiatura del film sulle Bratz e Kim Kardashian potrebbe interpretare una villain, personaggio di cui non sono stati però diffusi i dettagli. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Kim Kardashian sarà produttrice e protagonista del film live-action ispirato alle Bratz

