Khamenei è vivo reclama la vittoria Gli 007 Usa e le coordinate nel messaggio | O la tregua entro 24 ore o ti veniamo a prendere

In un clima di tensione sempre più acceso tra Teheran e le potenze mondiali, le ultime minacce e dichiarazioni incendiarie rischiano di incendiarsi in una crisi senza precedenti. Khamenei rivendica la vittoria, mentre gli agenti segreti USA minacciano azioni rapide e decisive. In questo scenario, il messaggio di pace o guerra si gioca tutto nelle prossime 24 ore: il mondo osserva con il fiato sospeso, consapevole che il futuro dell’industria nucleare iraniana è appeso a un filo sottile.

Gli organi di propaganda della dittatura in prima linea per spiegare al popolo la «Guerra dei 12 giorni». Teheran: «Non possono estirpare l'industria nucleare».

Netanyahu: «Dominiamo i cieli di Teheran, la vittoria è vicina». L'Ue: «Putin mediatore? Non è obiettivo». Voci di un salvacondotto per Khamenei (in Russia) | Il giallo del veto Usa sull'ayatollah - In un clima di tensione crescente, le notizie provenienti da Teheran e dintorni si susseguono senza sosta.

Khamenei è ancora vivo e reclama la vittoria, il «worst case scenario» per la gente d'Iran e l'avvertimento degli Usa: «O tregua in 24 ore o ti veniamo a prendere»; Israele, Iran e Usa, la guerra in diretta | Teheran rilancia: «Non abbandoneremo mai la tecnologia nucleare». Media: 31 morti negli attacchi israeliani a Gaza; Meloni e Schlein, nuovo scontro sulle spese per il riarmo. La leader pd: «Prepariamo la pace, l'Italia ripudia la guerra».

