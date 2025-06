Kevin Spacey | Sono pronto per una seconda vita E ai giovani dice | Inseguite la verità non la fama

Kevin Spacey, due volte premio Oscar, si apre al pubblico durante l’Italian Global Series Festival di Riccione, condividendo il suo percorso e riflettendo sulla vera essenza del successo. Pronto per una seconda vita, invita i giovani a inseguire la verità, non la fama, sottolineando l’importanza di autenticità e integrità. Un momento di grande ispirazione, che lascia il segno nel cuore di chi aspira a un futuro più genuino e consapevole.

L'attore due volte premio Oscar ha tenuto all'Italian Global Series Festival di Riccione una masterclass dove si è raccontato a tutto tondo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Kevin Spacey: «Sono pronto per una seconda vita«. E ai giovani dice: «Inseguite la verità non la fama»

In questa notizia si parla di: kevin - spacey - sono - pronto

Kevin Spacey torna in The Awakening, thriller d’azione tra cospirazioni e misteri internazionali - Kevin Spacey torna sul grande schermo con "The Awakening", un avvincente thriller d'azione che esplora cospirazioni e misteri internazionali.

"Ho chiesto più volte di poter mostrare il film o almeno di cederne i diritti, ma la risposta è sempre la stessa: non verrà mai diffuso." Con queste parole Andy Paterson, produttore di Gore, racconta la frustrazione intorno al biopic con Kevin Spacey nei panni di G Vai su Facebook

Kevin Spacey: «Sono pronto per una seconda vita«. E ai giovani dice: «Inseguite la verità non la fama; Tutti pronti al Festival delle serie. Da Amendola a Spacey, ecco le star; Kevin Spacey è ancora in piedi.

Kevin Spacey: «Sono pronto per una seconda vita«. E ai giovani dice: «Inseguite la verità non la fama» - L'attore due volte premio Oscar ha tenuto all'Italian Global Series Festival di Riccione una masterclass dove si è raccontato a tutto tondo ... Secondo vanityfair.it

Quali sono i prossimi progetti di Kevin Spacey? Ecco quando lo rivedremo al cinema - Scopriamo insieme quali sono i progetti con cui Kevin Spacey punta a tornare sul grande schermo dopo aver ripreso a recitare ... Da cinema.everyeye.it