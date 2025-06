Kevin Spacey | Perdono chi mi ha trattato da colpevole Trump? Il potere dura finché te lo permettono

Kevin Spacey, nonostante le tempeste mediatiche e le controversie giudiziarie, si presenta con un atteggiamento di perdono e gratitudine. Dopo aver affrontato e superato tutti i processi a suo carico, il celebre attore esprime riconoscenza verso chi ha mantenuto la fiducia, lasciando aperta una strada di speranza e redenzione. La sua vicenda ci ricorda che il potere e l’impunità durano finché vengono tollerati, e che il vero coraggio sta nel perdonare.

Uscito indenne e assolto in tutti i processi in cui era accusato di presunti abusi e violenze sessuali, Kevin Spacey – la cui carriera ancora risente del devastante uragano mediatico – ha la forza di dire all’Italian Global Series Festival, in corso a Riccione e Rimini: “Sono grato a tutte le persone che mi sono state accanto e che hanno aspettato le sentenze prima di giudicarmi, avranno la mia fiducia per tutta la vita. Perdono coloro che mi hanno trattato fin da subito da colpevole, ma non li vorrò nella mia vita”. Il talentuoso attore di American Beauty e di altri film tra cui cult come Seven o I soliti sospetti nonchĂ© protagonista della serie tv House of cards ha passato gli ultimi anni “a scoprire me stesso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Kevin Spacey: “Perdono chi mi ha trattato da colpevole. Trump? Il potere dura finchĂ© te lo permettono”

