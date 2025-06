Kevin Spacey fa impazzire centinaia di fan a Riccione tra sorrisi autografi e selfie | Grato a tutti

Kevin Spacey ha conquistato Riccione, incantando centinaia di fan tra sorrisi, autografi e selfie, regalando un tocco di glamour hollywoodiano alla Riviera. L’attesa è stata ripagata da momenti unici, in cui l’attore ha condiviso il suo percorso artistico con entusiasmo e gratitudine. La sua visita all’Italian Global Series Festival ha lasciato un ricordo indelebile: un vero e proprio evento da favola che ha emozionato tutti.

Riccione, 25 giugno 2025 – Puntuale intorno alle 14 è arrivato a Riccione, dove lo attendevano alcune centinaia di persone. Kevin Spacey (South Orange, 1959) ospite di punta dell’Italian Global Series Festival, nel primo pomeriggio di oggi ha fatto vivere in riviera atmosfere hollywoodiane. Dopo aver dispensato sorrisi, concesso selfie ai fan e posato per fotoreporter nella sala Concordia ha ripercorso le tappe principali della sua carriera. petrangeli Ha parlato dell’evoluzione della sua fama, dei personaggi interpretati come Riccardo Terzo con la regia di Al Pacino, dell’esperienza fatta come protagonista di decine di film e grandi serie televisive per ultima “ House of Cards ”, Intrighi del potere in 65 episodi, Fredoom - dei due premi Oscar conquistati per American Beauty e I soliti sospetti, poi il successivo passo come regista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Kevin Spacey fa impazzire centinaia di fan a Riccione tra sorrisi, autografi e selfie: “Grato a tutti”

In questa notizia si parla di: riccione - kevin - spacey - centinaia

Kevin Spacey verrà premiato all’Italian Global Series Festival di Rimini e Riccione - Kevin Spacey, celebre attore premio Oscar, sarà protagonista all’Italian Global Series Festival tra Rimini e Riccione, ricevendo il prestigioso Maximo Excellence Award per la sua interpretazione rivoluzionaria in House of Cards.

Riccione in festa: centinaia di persone "Insieme nel Parco" tra giochi, natura, cultura e condivisione https://vivere.me/fZlR-f Vai su Facebook

Kevin Spacey fa impazzire centinaia di fan a Riccione tra sorrisi, autografi e selfie: “Grato a tutti”; Kevin Spacey a Riccione: “La verità è l’unica via” – FOTO; Riccione, bagno di folla e selfie per gli attori di Sandokan, attesa per Kevin Spacey e i protagonisti di Mare Fuori GALLERY.

Kevin Spacey fa impazzire centinaia di fan a Riccione tra sorrisi, autografi e selfie: “Grato a tutti” - L’attore, ospite di punta dell’Italian Global Series Festival, ha fatto vivere in riviera atmosfere hollywoodiane e nella sala Concordia ha ripercorso le tappe principali della sua carriera ... Secondo msn.com

Riccione, bagno di folla e selfie per gli attori di Sandokan, attesa per Kevin Spacey e i protagonisti di Mare Fuori GALLERY - Una giornata da ricordare per Riccione e per i fan della serialità internazionale. Segnala corriereromagna.it