Kevin Owens | Mi opero a luglio l’entità dipende da quanto il mio collo migliorerà prima di quella data

Il mondo del wrestling è un palcoscenico di adrenalina, ma anche di rischi, soprattutto quando si parla di infortuni al collo. Kevin Owens si prepara a un'operazione a luglio, con la speranza di tornare in forma il prima possibile. Ogni percorso di recupero è unico: alcuni tornano rapidamente, altri devono attendere anni. La domanda che tutti ci poniamo è: quale sarà il suo destino? La risposta dipende dal miglioramento del suo collo prima dell'intervento.

Ogni volta che nel wrestling si parla di infortuni al collo, la componente di rischio è sempre altissima. C’è chi, come Stone Cold Steve Austin, dopo l’operazione è in grado di tornare sul ring relativamente in fretta e avere – se possibile – ancora più successo di prima. C’è chi, come Edge, deve aspettare 10 anni prima di poter tornare tra le corde. C’è chi, come Big E, a distanza di tre anni ancora sta attendendo un ok dai medici su un eventuale futuro da wrestler. E poi c’è Kevin Owens, che poco prima di Wrestlemania 41 ha annunciato di aver sofferto un grave infortunio al collo che l’ha costretto a uno stop immediato e che tuttora lo tiene lontano dal ring. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net