Kessié | In Arabia non per soldi voglio ancora lasciare il segno

Nelle ultime ore è emerso un interesse concreto per alcuni talenti che potrebbero rafforzare la rosa giallorossa, puntando a lasciare il segno nel calcio italiano e internazionale. La Roma si prepara a fare mosse importanti, con l’obiettivo di migliorare la squadra senza scendere a compromessi economici. Il calciomercato si infiamma: il prossimo passo potrebbe svelare grandi novità e colpi di scena. Restate con noi, perché l’attesa sta per entrare nel vivo.

Il calciomercato della Roma entrerà nel vivo nelle prossime settimane, una volta superato il 30 giugno e dopo aver risolto le incombenze legate ai paletti imposti dal Settlement Agreement firmato con la UEFA. In questi giorni, il neo direttore sportivo Frederic Massara è al lavoro sulle cessione degli esuberi, ma avrebbe già iniziato a sondare una serie di profili adatti al calcio di Gian Piero Gasperini. Nelle ultime ore è emerso un interessamento per Franck Kessié, ex centrocampista di Atalanta e Milan attualmente in forza all’Al Ahli, in Arabia Saudita. Kessie: “Vogliamo puntare ancora più in alto”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it