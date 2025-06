kenya gas lacrimogeni sui manifestanti a nairobi

La tensione si riaccende a Nairobi, dove la polizia ha disperso con gas lacrimogeni i manifestanti nel cuore della città. La protesta, in ricordo del primo anniversario delle sanguinose manifestazioni contro le tasse, rivela come il Kenya sia ancora scosso da eventi violenti e richiami di giustizia. Mentre le forze dell’ordine intensificano i controlli, la domanda rimane: riuscirà il paese a trovare un percorso di pace e riforme durature?

La polizia ha lanciato gas lacrimogeni contro i manifestanti durante una protesta nel centro di Nairobi, capitale del Kenya. La sicurezza fuori dal parlamento e dall’ufficio del presidente era stata aumentata in vista delle proteste previste per il primo anniversario delle manifestazioni contro le tasse in cui l’anno scorso furono uccise 60 persone. I manifestanti assaltarono il Parlamento, bruciando parte dell’edificio mentre i parlamentari fuggivano. Fu dispiegato l’esercito. Oggi le attività commerciali a Nairobi sono rimaste chiuse e la polizia ha limitato la circolazione dei veicoli nel quartiere centrale degli affari. 🔗 Leggi su Lapresse.it