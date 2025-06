Kaufmann interrogato dai pm in Grecia | Sono innocente poi il silenzio

L'attesa si fa intensa intorno al caso di Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, sospettato dell'omicidio di Villa Pamphili. In Grecia, durante un interrogatorio sotto l'ordinanza europea di indagine, Kaufmann si è proclamato innocente, scegliendo poi il silenzio come sua prima risposta. La sua strategia legale e le prossime mosse saranno decisive per svelare la verità dietro questa intricata vicenda. Resta da vedere quali sviluppi porteranno le prossime ore.

Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, il presunto assassino di Villa Pamphili, a Roma, si è dichiarato innocente nel corso di un interrogatorio avvenuto questa mattina a Larissa, in Grecia, nell'ambito di un Ordine europeo di indagine richiesto dalla Procura capitolina. "Sono innocente, voglio parlare con il mio avvocato e con il consolato americano prima di decidere se rispondere", sono state le uniche parole pronunciate dal 46enne, di nazionalitĂ americana, di fronte ai magistrati greci e italiani e agli investigatori della squadra mobile, questi ultimi in video collegamento da piazzale Clodio. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Kaufmann interrogato dai pm in Grecia: "Sono innocente", poi il silenzio

In questa notizia si parla di: sono - innocente - grecia - kaufmann interrogato

Omicidio di Stefania Camboni, l’indagata: “Sono innocente” - Fiumicino, 16 maggio 2025 – La nuora di Stefania Camboni, trovata morta nella sua casa di Fregene, si proclama innocente mentre le indagini proseguono.