kaufmann anastasia e la bimba insieme nel parco per 15 giorni

Avevano scelto di vivere all'interno di Villa Pamphili. Nel polmone verde più grande della Capitale, Francis Kaufmann ha dormito assieme ad Anastasia Trofimova e alla piccola Andromeda nei quindici giorni precedenti all' omicidio della donna. L'analisi delle celle e dei tabulati del telefono del californiano, accusato del duplice omicidio, li colloca lì, nel parco tra il quartiere Aurelio e Monteverde a Roma. I tre utilizzavano giacigli di fortuna per trascorrere la notte e di giorno raggiungevano la zona del mercato di San Silverio, in via Gregorio VII, distante in linea d'aria un paio di chilometri, dove si lavavano e facevano colazione.