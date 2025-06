Kaufmann alias Rexal Ford e la trama del film fantasma finanziato dallo Stato | Il critico Jack incontra la figlia a Roma L’anticipazione di Chi l’ha visto

Scopri il sorprendente intreccio tra finzione e realtà: Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, ha presentato un film mai realizzato, "Stelle nella notte", ambientato a Roma e simbolo di "Vecchio contro Nuovo". Un’opera leggera e ironica, finanziata in modo inaspettato dallo Stato, che si collega a misteri più profondi come il caso del critico Jack e la sua enigmatica visita alla figlia. La storia coinvolge intriganti verità nascoste tra finzione cinematografica e fatti reali, lasciandoci con molte domande…

Una commedia leggera, «sul Vecchio contro il Nuovo», ambientata a Roma: così Francis Kaufmann – sfruttando l’alias Rexal Ford – aveva presentato al ministero della Cultura il suo film Stelle nella notte. Una pellicola mai prodotta e per cui, come Open ha raccontato in esclusiva, lo stesso americano accusato di duplice omicidio per il delitto di Villa Pamphili ha ricevuto quasi un milione di euro in tax credit dallo Stato. L’uomo si trova attualmente in carcere in Grecia, si professa innocente e attende la decisione della Corte d’Appello di Larissa sull’estradizione in Italia o negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Open.online