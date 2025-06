Recenti indiscrezioni mettono in allarme i fan di Katy Perry e Orlando Bloom: la coppia sembra attraversare un momento difficile, con la cantante che avrebbe deciso di saltare il matrimonio di Jeff Bezos a Venezia. La notizia alimenta le voci di una crisi tra gli attori, lasciando intuire che Orlando potrebbe affrontare l'evento da solo e ancora single. Ma cosa riserverà il futuro per questa coppia? I rumors continuano a infittirsi, e tutto potrebbe ancora cambiare.

Katy Perry e Orlando Bloom sono sempre più in crisi. La voci si rincorrono ormai da tempo, e la notizia che la popstar non parteciperà al matrimonio da favola di Jeff Bezos e Lauren Sanchez, previsto a Venezia in questi giorni, sembra confermarle. Katy Perry e Orlando Bloom a un passo dalla fine. Secondo le ultime indiscrezioni infatti soltanto Orlando Bloom sarà presente alle nozze, e per Page Six lo farà ufficialmente da single, visto che la storia sarebbe ormai agli sgoccioli. La crisi iniziata nel settembre del 2025, insomma, sarebbe ormai conclamata e la coppia sarebbe a un passo dalla fine. 🔗 Leggi su Amica.it