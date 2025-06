Katy perry e orlando bloom si sono lasciati secondo tmz

Dopo quasi dieci anni di amore, Katy Perry e Orlando Bloom sembrano affrontare una crisi che mette in discussione il loro legame. Mentre nessuna conferma ufficiale è ancora arrivata, gli indizi raccolti dai media suggeriscono una possibile separazione. La loro storia, ricca di momenti felici e sfide, si trova ora a un bivio: cosa riserva il futuro per questa coppia iconica? Scopriamo insieme i dettagli di questa delicata fase.

crisi tra Katy Perry e Orlando Bloom: i segnali di una possibile separazione. La relazione tra Katy Perry e Orlando Bloom sembra aver attraversato un momento di crisi dopo quasi dieci anni di storia condivisa. Nonostante l'assenza di un annuncio ufficiale, numerosi indizi raccolti da fonti attendibili indicano che la coppia potrebbe essere arrivata a una fase di distacco. cronologia della relazione e fattori di tensione. storia d'amore e tappe principali. Il rapporto tra Katy Perry e Orlando Bloom è iniziato nel 2016, con una breve separazione nel 2017, seguita dal ritorno insieme. Nel 2019 sono diventati genitori della figlia Daisy Dove Bloom, ma non hanno mai contratto matrimonio.

