Kate? Le ultime uscite sono state troppo pesanti per lei | l’assenza ad Ascot e quel campanello d’allarme sulla salute della principessa

Kate, la principessa del Galles, ha affrontato un anno segnato da sfide e momenti di grande vulnerabilità, tra assenze e allarmi sulla salute. Dopo aver annunciato la regressione del tumore diagnosticato nel 2024, il suo percorso verso la normalità si prospetta ancora arduo. La sua lotta personale ci ricorda che anche le figure pubbliche sono fragili e hanno bisogno di tempo per ritrovare equilibrio. A ricordarci che la forza sta anche nel chiedere aiuto.

Andata e ritorno dall’inferno. Così l’ultimo anno della principessa del Galles che ha fatto di tutto per tornare alla normalità dopo aver annunciato la regressione e la scomparsa del tumore che le era stato diagnosticato nel 2024. Ma la strada verso un pieno ritorno alla vita precedente la malattia, con i suoi ritmi e le sue abitudini, sembra essere ancora lunga. A dare il primo vero campanello d’allarme che ha ricordato al mondo che la sua “non è stata una passeggiata”, è stata l’improvvisa assenza dal tradizionale appuntamento con le sfilate in carrozza e le corse dei cavalli di Ascot. Una ricostruzione precisa di quanto accaduto a metà giugno, la fornisce Rebecca English, esperta dei reali e firma de l Daily Mail. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Kate? Le ultime uscite sono state troppo pesanti per lei”: l’assenza ad Ascot e quel “campanello d’allarme” sulla salute della principessa

