Kastrack la genetica al servizio del castagno | presentati a Montoro i risultati del progetto

Kastrack rivoluziona la genetica al servizio del castagno, aprendo nuove prospettive per la filiera campana. A Montoro, il 13 giugno, gli esperti hanno svelato i risultati di questa innovativa ricerca, dimostrando come la scienza possa valorizzare e gestire con efficacia il patrimonio castanicolo. Un passo avanti che promette di rafforzare il settore, migliorare le produzioni e garantire un futuro più sostenibile per il castagno in Italia.

Un passo avanti nella gestione e valorizzazione del castagno arriva dalla genetica. A Montoro, lo scorso 13 giugno, si è tenuta la presentazione ufficiale dei risultati del progetto Kastrack, una ricerca che punta a trasformare la filiera castanicola campana grazie all’applicazione di tecnologie. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

