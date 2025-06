Kabir Bedi | Ancora oggi mi chiamano Sandokan Gina Lollobrigida mi chiese di scegliere tra lei e la mia fidanzata

Da Sandokan a storie d’amore indimenticabili, Kabir Bedi continua a incantare il pubblico con il suo fascino senza tempo. Nonostante gli anni, il suo nome rimane sinonimo di grande talento e carisma, come dimostra il ricordo affettuoso dei fan e i flirt con icone del cinema come Gina Lollobrigida. Un percorso di successi e passioni che ancora oggi affascina milioni di persone. Scopriamo insieme i retroscena di una carriera strepitosa e di emozioni vissute sulla scena e nella vita.

Kabri Bedi è ancora conosciuto e amato per il suo ruolo in Sandokan: "Ancora adesso mi chiamano così. Una fan mi seguiva ovunque per il mondo". L'attore, 79 anni, ha parlato anche dell'amore e del flirt con Gina Lollobrigida: "Mi invitò a cena, poi mi chiese di scegliere tra lei e la mia fidanzata". 🔗 Leggi su Fanpage.it

