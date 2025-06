K Sport occhi su Mistura Pergolese | preso Morsucci

Un traguardo importante per Francesco Podrini, il giovane centrocampista di Fossombrone, che ha firmato un contratto triennale con il Trapani. La sua crescita si conferma una vera e propria storia di successo, grazie al supporto di club, allenatori e settore giovanile. Un risultato che premia impegno e talento, aprendo nuove prospettive per il futuro. La passione e la dedizione di Podrini sono ora pronte a scrivere nuove entusiasmanti pagine nel calcio professionistico.

PESARO Soddisfazione a Fossombrone e a Sant’Angelo in Vado per il contratto triennale firmato l’altro ieri dal giovane centrocampista Francesco Podrini con il Trapani (Serie C). "Tanti ringraziamenti da parte mia – sottolinea il procuratore Giovanni Tateo – al Fossombrone, al suo presidente, ai direttori D’Anzi e Meschini, all’allenatore Fucili che ha creduto nel ragazzo e un ringraziamento anche alla Vadese che l’ha cresciuto nel settore giovanile". Francesco Podrini di Sant’Angelo in Vado viene 24 presenze nel Fossombrone. Classe 2007, nel mese di marzo aveva partecipato al Torneo di Viareggio con la rappresentativa nazionale di serie D guidata da Giuliano Giannichedda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it