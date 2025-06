Juventus Weah e Mbangula liberano la fascia

La Juventus si prepara a rivoluzionare le fasce, con Weah e Mbangula pronti a lasciare il club per approdare in Premier League. Le sirene del Nottingham Forest si fanno sempre più insistenti, aprendo un nuovo capitolo nel mercato bianconero. La società testa già i sostituti ideali, con l’obiettivo di soddisfare le esigenze di Tudor e rafforzare il reparto offensivo. Scopriamo insieme come questa mossa cambierà le strategie della Vecchia Signora.

Le sirene inglesi del Nottingham Forest si fanno sempre più concrete e nei prossimi giorni saranno ufficializzate le cessioni degli esterni bianconeri Timothy Weah e Samuel Mbangula. La società pensa subito a dei rimpiazzi che facciano al caso del mister Igor Tudor. Il croato è infatti alla ricerca di giocatori che possano aiutare la manovra in fasi di attacco della squadra, ed in questo i terzini giocheranno un ruolo fondamentale nel 3-4-2-1 ideato dal tecnico. La società bianconera è quindi chiamata a rinforzare un altro reparto, oltre a quello dell'attacco. Weah e Mbangula, le cifre dell'operazione in uscita.

