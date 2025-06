Juventus Tether sale al 10,7 per cento | la società di criptovalute vuole un posto in cda

Tether accelera sulla Juventus: con una quota saldata al 10,7%, la società di criptovalute si avvicina sempre più a un ruolo strategico nel club bianconero. Dopo aver già raggiunto il secondo posto tra gli azionisti, ora punta con decisione a entrare nel consiglio di amministrazione, segnando un nuovo capitolo di innovazione e partnership nel mondo del calcio. Lo scatto in avanti è arrivato...

Tether ha acquistato ulteriori azioni della Juventus rispetto alla precedente comunicazione di maggio e ha portato la sua partecipazione al 10,7 per cento. Secondo quanto riportato da Bloomberg, la società di criptovalute adesso punta ad avere un posto nel cda del club bianconero. Precedentemente Tether si era portato al 10,12 per cento del capitale sociale, diventando il secondo principale azionista della Juve. Lo scatto in avanti è arrivato nonostante le dichiarazioni di Paolo Ardoino di inizio giugno. Il ceo di Tether su X aveva scritto: «Semplicemente non possiamo contribuire se non ci è permesso dalla società.

Paolo Ardoino, CEO di Tether, lancia accuse dirette nei confronti degli azionisti di maggioranza della Juventus. Ricordiamo che Tether ha una quota del club torinese superiore al 12% ma è totalmente ignorata nelle fasi decisionali, anzi non è neanche consult Vai su Facebook

