Juventus Tether al 10,7% apre nuovi scenari | la richiesta è un posto nel CdA

La Juventus, nel pieno di una fase di profonda ristrutturazione, si prepara a un nuovo capitolo ricco di sfide e opportunità. Mentre i riflettori sono puntati sul Mondiale per Club FIFA, la recente conquista di Tether al 10,7% del capitale sociale apre scenari inediti, con la richiesta di un posto nel CDA che potrebbe rivoluzionare il futuro della società. Scopriamo insieme cosa cela questa mossa strategica.

Con la squadra impegnata al Mondiale per Club FIFA, la Juventus sta ricostruendo la società in vista della prossima stagione dopo il fallimento del progetto targato Cristiano Giuntoli. Tanti i cambi nell'organigramma societario ma anche dal punto di vista della proprietà qualcosa sta cambiando. Proprio in questi giorni Tether ha raggiunto una quota del 10,7% del capitale sociale della Juventus, rafforzando la propria posizione come secondo azionista del club bianconero dopo Exor. Secondo quanto riportato da Bloomberg, l'incremento rispetto al precedente 10,12% rappresenta una mossa strategica. Il CEO Paolo Ardoino ha confermato l'intenzione di partecipare attivamente alla vita societaria del club, anche in vista di un possibile aumento di capitale.

