Juventus sprint per Jonathan David | c’è l’intesa

La Juventus accelera con determinazione sulla pista Jonathan David, il talento canadese pronto a diventare free agent dal 1° luglio. La volontà dei bianconeri di assicurarsi il bomber si fa sempre più concreta, nonostante le incertezze recenti legate all'addio di Cristiano Giuntoli. È un’operazione che potrebbe rivoluzionare il mercato estivo della Vecchia Signora, aprendo nuovi scenari e svelando un ambizioso piano di rinforzo.

La Juventus accelera per Jonathan David. La pista che porta all’attaccante canadese si fa sempre più calda e i bianconeri sono pronti a muoversi in maniera concreta per assicurarsi il bomber che, dal prossimo 1° luglio, sarà ufficialmente un free agent in seguito alla scadenza del contratto con il Lille. Un’operazione che solo poche settimane fa sembrava destinata a raffreddarsi, complice l’addio di Cristiano Giuntoli, il dirigente che per primo aveva avviato i contatti con l’entourage del giocatore. Ma l’arrivo di Damien Comolli alla guida dell’area sportiva juventina ha cambiato le carte in tavola. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, sprint per Jonathan David: c’è l’intesa

Juventus, si fa sul serio per Jonathan David - La Juventus accelera per Jonathan David, il giovane attaccante canadese in scadenza con il Lille. Cristiano Giuntoli, direttore sportivo bianconero, è pronto a negoziare con gli agenti per assicurarsi il talento e rinforzare l’attacco della squadra.

Juve-David, sprint per il bomber; Juventus, primo affare per Conte: De Laurentiis anticipato; Avventura finita, addio Inter: “Accetta l’offerta della Juve”.

David chiama la Juve: il canadese spinge, ma serve lo sconto dei suoi agenti - La Juventus è a Orlando impegnata nel Mondiale per club, Jonathan David a Houston in Gold Cup. Lo riporta gazzetta.it

Jonathan David vuole la Juventus, Giovanni Leoni e Guela Doue per la difesa del nuovo Milan di Massimiliano Allegri - Comolli ha raccolto l’assist di Jonathan David e ha subito presentato un’offerta al ribasso, soprattutto a livello di commissioni. Da eurosport.it