Juventus si accelera per David | sì dell’attaccante nodo commissioni

La Juventus fa sul serio: è pronta ad accelerare per Jonathan David, il giovane talento canadese in scadenza con il Lille. L’attaccante potrebbe rappresentare la pedina ideale per rinvigorire l’attacco bianconero, ma dietro le quinte si nascondono delicate questioni di commissioni e trattative. La sfida è aperta: riuscirà la Vecchia Signora a strappare il sì prima dell’inizio della nuova stagione?

(Adnkronos) – La Juventus accelera per Jonathan David. Il club bianconero ha individuato nell'attaccante canadese, che si svincolerà dal Lille il prossimo 30 giugno, il rinforzo perfetto per il proprio attacco e ha intensificato i contatti con gli agenti del giocatore, secondo le ultime news di calciomercato di oggi, mercoledì 25 giugno. l club bianconero . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: juventus - accelera - david - attaccante

Calciomercato Juventus, il Napoli accelera: accordo con l’obiettivo dei bianconeri. De Laurentiis vuole chiudere il colpo in Serie A - Il calciomercato della Juventus si fa sempre più infuocato, ma ora il Napoli sembra aver preso il comando.

Translate post#David-#Juventus, si muove #Comolli: primo contatto diretto e ufficiale con l’entourage! Il club bianconero accelera per l’attaccante canadese Vai su X

Juventus: David potrebbe arrivare a parametro zero dal Lille https://calcioin.it/juventus-calciomercato-jonathan-david-obiettivo-attacco-35257 Calciomercato Juventus: Jonathan David primo obiettivo per l’attacco bianconero La Juventus accelera per Jonathan Vai su Facebook

Calciomercato Juventus, pressing per David. Ultime news di oggi; Juventus, si accelera per David: sì dell'attaccante, nodo commissioni; David Juventus, si muove Comolli: primo contatto diretto!.

Jonathan David, la Juventus accelera: intesa sullo stipendio - Advertising David libero dal 1° luglio 2025 Jonathan David, attaccante canadese attualmente in forza al Lille, si prepara a diventare un parametro zero a partire dal 1° luglio 2025, quando scadrà il s ... Secondo informazione.it

Calciomercato Juve, conferme sul doppio colpo in attacco! La dirigenza bianconera accelera per due obiettivi: il piano del club - Calciomercato Juve, conferme sul doppio colpo in attacco: i dirigenti bianconeri pronti all’affondo per Jonathan David e Sancho Il Corriere dello Sport ha pubblicato un importante aggiornamento di cal ... Da juventusnews24.com