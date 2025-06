Juventus Sassuolo in pole per Rugani

Il mercato si infiamma, e il futuro di Daniele Rugani alla Juventus sembra ormai segnato. Con il Sassuolo in prima fila, il difensore torinese si prepara a intraprendere una nuova avventura in Serie A, dopo aver disputato diverse stagioni tra le fila bianconere. La trattativa si fa concreta, aprendo un capitolo tutto da scrivere per il centrale classe 1994 e i neroverdi appena promossi. Restate con noi per aggiornamenti esclusivi sull’affare che potrebbe rivoluzionare la difesa del Sassuolo.

Juventus, Rugani verso l'addio: il Sassuolo in pole Daniele Rugani, difensore della Juventus, sembra destinato a lasciare Torino dopo il Mondiale per Club 2025. Secondo TuttoMercatoWeb, il Sassuolo, appena promosso in Serie A, ha messo nel mirino il centrale classe 1994, avviando i primi contatti con la dirigenza bianconera.

