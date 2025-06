Juventus Sancho di nuovo nel mirino | oggi il contatto con lo United Le cifre dell’affare

Juventus e Sancho, un binomio che torna di moda nel calcio mercato. Dopo un anno di silenzio, il nome dell’esterno inglese riemerge prepotentemente, alimentato anche dal contatto tra i bianconeri e lo United. Le cifre dell’affare sono ancora da definire, ma l’interesse è reale. Con una stagione difficile al Chelsea e il ritorno a Manchester, il futuro di Sancho si gioca ora: la Juventus può davvero sognare di portarlo in Serie A?

A distanza di un anno, il nome di Jadon Sancho torna prepotentemente nei pensieri della Juventus. Se è vero che i bianconeri non hanno mai smesso di monitorare la situazione dell’esterno inglese, oggi più che mai la possibilità di vederlo con la maglia della Juve sembra concreta. Dopo una stagione opaca con la maglia del Chelsea – in prestito e senza mai realmente convincere – Sancho ha fatto rientro al Manchester United. Ma la realtà è che l’ex talento del Borussia Dortmund non rientra più nei piani dei Red Devils. Il club inglese è deciso a cederlo e la Juventus è pronta a tornare alla carica, riaprendo i contatti con l’obiettivo di capire la reale fattibilità dell’operazione. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, Sancho di nuovo nel mirino: oggi il contatto con lo United. Le cifre dell’affare

In questa notizia si parla di: juventus - sancho - mirino - contatto

Sancho potrebbe arrivare in Italia, ma non alla Juventus: l’inglese entra nel mirino di quella rivale bianconera! L’indiscrezione - Il calciomercato estivo infiamma gli animi: dopo aver conquistato Kevin De Bruyne, il Napoli mette nel mirino un altro talento inglese, pronto a sbarcare in Serie A.

Sancho torna nel mirino della Juventus, perchè ora è diverso dalla scorsa estate Vai su Facebook

Translate post#Sancho è ancora nel mirino #Juve Bianconeri in pole, nonostante quei 3/4 club... Vai su X

Juventus, pronti nuovi contatti per Sancho: la situazione con il Manchester United; Sancho torna nel mirino della Juventus, perchè ora è diverso dalla scorsa estate; LIVE TJ - Mercato Juve h24 - Weah e Mbangula nel mirino del Nottingham Forest. In settimana incontro con gli agenti di David. Tante squadre su Sancho. Nessuna offerta per Vlahovic. Chelsea su Kolo Muani, la strategia della Juve per Conceicao.

Romano: "Juve si è informata su Sancho. E lunedì c'è stato un contatto diretto per David" - Fabrizio Romano, sul suo canale Youtube, ha aggiornato la situazione del mercato bianconero: "La Juventus ha fatto delle chiamate, si è informata sulla situazione di Sancho. Come scrive tuttojuve.com

Juventus su Sancho, video call con il Manchester United: la sitazione - Il club bianconero ha deciso di spingere con decisione per cercare di comprendere ... Riporta msn.com