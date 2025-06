Juventus | rilancio bianconero con Weah e Mbangula

La Juventus si prepara a un nuovo capitolo, puntando su rinforzi di qualità e rinnovamento. Con Weah e Mbangula pronti a lasciare Torino in cerca di nuove avventure, i bianconeri sanno che il rilancio passa anche attraverso investimenti mirati. La rosa si alleggerisce per finanziare il mercato estivo e rafforzare il progetto sportivo. Un’estate di cambiamenti e sfide attende la Vecchia Signora, determinata a tornare protagonista sui campi.

Un doppio addio per nuovi investimenti La Juventus, impegnata nel Mondiale per Club 2025, è pronta a sfoltire la rosa per finanziare il mercato estivo. Timothy Weah e Samuel Mbangula sono vicini a lasciare Torino, con il Nottingham Forest in pole per assicurarsi i due esterni in un'operazione congiunta.

