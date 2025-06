Juventus ricattata | salta l’affare all’ultimo minuto

La Juventus si trova al centro di una crisi di mercato: un ricatto improvviso ha fatto saltare all’ultimo minuto un affare importante, lasciando i bianconeri a caccia di un sostituto d’attacco. Dopo l’interesse per Kolo Muani e la possibile cessione di Vlahovic, il club si ritrova con il fiato sospeso, affrontando un’estate di scelte cruciali. Ma cosa succederà davvero nel reparto offensivo juventino? Scopriamolo insieme.

I bianconeri a caccia di un altro attaccante dopo Kolo Muani, in attesa di cedere Vlahovic: il nome principale però subisce una bocciatura importante Il mercato va avanti e si concentra molto sugli attaccanti, soprattutto i bomber. Il focus sui gol è diventato ormai sempre più importante nelle ultime stagioni e spesso assistiamo a tanti cambiamenti nel reparto offensivo. Più o meno tutte le big cambieranno qualcosa o prenderanno nuovi calciatori, da affiancare a chi c'è già e magari si giocherà il posto oppure da aggiungere come alternativa. La Juventus deve trovare l'accordo per Kolo Muani con il PSG, l'obiettivo è un nuovo prestito dopo quello di gennaio, può fare comodo a entrambe.