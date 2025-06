Juventus pressing su Jonathan David | nuovi contatti in vista

La Juventus accelera sulla pista Jonathan David, il talentuoso centravanti canadese del Lille. Dopo aver sondato il terreno, i bianconeri sono pronti a intensificare i contatti con l’entourage del giocatore, puntando a convincerlo a vestire la maglia torinese. Con un’offerta fino a 6 milioni di euro più bonus, la società fa sul serio: il futuro di David potrebbe presto assumere una piega concreta e stimolante.

La Juventus intensifica la caccia a Jonathan David, centravanti canadese del Lille. Nei prossimi giorni, il club bianconero avvierà nuovi dialoghi con l’entourage del giocatore. L’offerta per l’ingaggio non supera i 6 milioni di euro a stagione, con bonus inclusi. David, classe 2000, rappresenta una priorità per rinforzare l’attacco di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, pressing su Jonathan David: nuovi contatti in vista

