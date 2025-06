Juventus Next Gen in quale girone di Serie C giocheranno i bianconeri? Ci sono importanti novità | tutto quello che c’è da sapere

Sei curioso di scoprire in quale girone di Serie C giocherà la Juventus Next Gen nella prossima stagione? Le novità della nuova disposizione della Lega Pro hanno portato a cambiamenti significativi, lasciando i tifosi con tante domande. In questo articolo ti sveleremo tutti i dettagli e le ultime notizie sul destino dei bianconeri nel campionato di terza serie. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Juventus Next Gen, in quale girone giocheranno i bianconeri? Tutti i dettagli in vista della nuova stagione. Novità in arrivo per la Juventus Next Gen in vista della prossima stagione di Serie C. La nuova disposizione della Lega Pro impone una modifica importante: le seconde squadre non potranno essere inserite nello stesso girone della stagione precedente. Per effetto di questa regola, i bianconeri non saranno più nel Girone C come accaduto quest’anno, ma verranno spostati nel Girone A o nel Girone B. Stessa sorte per l’ Atalanta U23, che dovrà lasciare il Girone A per essere collocata nel B o nel C mentre l’ Inter U23 potrà finire in qualsiasi girone. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, in quale girone di Serie C giocheranno i bianconeri? Ci sono importanti novità: tutto quello che c’è da sapere

