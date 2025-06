Juventus-Manchester City scontro al vertice | Tudor pronto a cambiare qualcosa

Domani sera, al Camping World Stadium di Orlando, si accenderà un duello imperdibile tra Juventus e Manchester City, due big pronte a contendersi il vertice. Con i primi punti già conquistati e la qualificazione agli ottavi quasi in tasca, la Vecchia Signora si prepara a cambiare strategia sotto la guida di Tudor. Una sfida che promette emozioni e sorprese, dove ogni mossa potrebbe fare la differenza nel cammino verso la gloria.

Domani sera, al Camping World Stadium di Orlando, saliranno le temperature – non solo quelle climatiche, ma anche quelle calcistiche. Dopo le prime due uscite contro Al Ain e Wydad Casablanca, la Juventus si prepara a sfidare un avversario di ben altro spessore: il Manchester City di Pep Guardiola. Con sei punti già in tasca, come gli inglesi, e la qualificazione agli ottavi già certa, i bianconeri avranno a disposizione due risultati su tre per chiudere al primo posto. Una condizione di vantaggio preziosa, che però dovrà fare i conti con il caldo della Florida e con una squadra che, rispetto alle precedenti, alzerà e non di poco l’asticella della difficoltà. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus-Manchester City, scontro al vertice: Tudor pronto a cambiare qualcosa

In questa notizia si parla di: juventus - manchestercity - scontro - vertice

Juventus-Manchester City, il confronto economico: chi ha la rosa più preziosa?; INIZIARE BENE PLEASE!; Liverpool-Manchester City dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita.

Juve Manchester City streaming LIVE e diretta tv: dove vederla - Juve Manchester City streaming LIVE e diretta tv: dove vederla, con la sfida valida per la terza giornata dei gironi del Mondiale per Club 2025 Una notte di gala per chiudere il sipario sulla fase a g ... Riporta juventusnews24.com

Pronostico Juventus-Manchester City: perché è importante arrivare primi - Manchester City è una partita del Mondiale per Club 2025 e si gioca giovedì alle 21:00: formazioni, pronostico, streaming. Si legge su ilveggente.it