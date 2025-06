Juventus le ultime verso il Manchester City | stop per Conceiçao Locatelli e Vlahovic spingono

La Juventus si prepara a sfidare il Manchester City con un mix di determinazione e incognite. Le ultime notizie parlano di un Locatelli e Vlahovic in cerca di riscatto, mentre Chico deve affrontare un sovraccarico muscolare che mette in dubbio la sua presenza. La squadra torinese si gioca molto in un match cruciale: riusciranno a superare le sfide e a conquistare punti fondamentali? Solo il campo dirà.

Sovraccarico muscolare per Chico, che ha svolto lavoro personalizzato: resta in dubbio per il match di domani.

