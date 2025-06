Juventus l’attacco a Thiago Motta | Con Tudor più opportunità

La Juventus si prepara a un importante scontro nel Mondiale per Club, dove le sfide di prestigio sono all’ordine del giorno. Tuttavia, tra le ultime notizie spicca il riacutizzarsi delle tensioni attorno a Thiago Motta e l’attacco messo in atto nei confronti di Tudor, che ancora non ha avuto l’opportunità di mostrare il suo valore in campo. La squadra di Allegri, pur continuando a brillare, sente il peso di queste dinamiche.

Il giocatore bianconero torna sulla gestione del tecnico italobrasiliano che non gli ha dato neanche la possibilità di scendere in campo La Juventus è impegnata al Mondiale per Club, che fino ad ora ha dato risposte positive viste le prime due vittorie, in attesa di affrontare il Manchester City per la vetta del girone. Basta un pareggio ai bianconeri per passare come primi in classifica, ma soprattutto è il prestigio della sfida in questo momento a contare. La competizione che si sta svolgendo negli USA è il prosieguo di quella appena conclusa, ma in realtà è quasi più l’inizio della nuova. Un altro capitolo perché il primo dopo la conferma ufficiale e il rinnovo di Igor Tudor. 🔗 Leggi su Calciomercato.it