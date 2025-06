Juventus Jonathan David resta l’obiettivo numero uno | ecco le alternative sul tavolo

La Juventus spinge con determinazione su Jonathan David, il suo obiettivo numero uno per rinforzare l’attacco. Con i contatti con l’entourage del bomber canadese intensificati, il club bianconero si prepara a fare un passo decisivo. Tuttavia, in caso di imprevisti, sono già state individuate valide alternative sul tavolo. La squadra lavorerà senza sosta per assicurarsi il miglior rinforzo possibile, perché il sogno di portare David a Torino resta vivo e vibrante.

La Juventus spinge forte su Jonathan David. La pista che porta al bomber canadese si sta decisamente scaldando e il club bianconero continua a lavorare a fari accesi per portarlo a Torino. L'ex attaccante del Lille, oggi svincolato, rappresenta il primo grande obiettivo della dirigenza per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Igor Tudor. I contatti con l'entourage del giocatore proseguono costanti. La Juventus è pronta ad accontentare le richieste di David, mettendo sul piatto un ingaggio da circa 7 milioni di euro a stagione. Un investimento importante, ma considerato strategico per il nuovo progetto bianconero.

