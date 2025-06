Juventus Inter e Juve al Mondiale per Club

L’atmosfera è electrizzante nel mondo del calcio: Juventus e Inter si preparano a scrivere pagine storiche al Mondiale per Club. L’Inter di Chivu affronta il River Plate con l’obiettivo di conquistare il passaggio agli ottavi, mentre la Juve sogna di brillare a livello mondiale. In un contesto di alta tensione e grandi aspettative, ogni risultato potrebbe cambiare le sorti del torneo. La scena è pronta ad accogliere emozioni indimenticabili, perché nel calcio…

L'Inter di Chivu si prepara alla sfida cruciale contro il River Plate, in programma stanotte alle 3, per chiudere il girone E del Mondiale per Club. Un pareggio basterebbe per accedere agli ottavi, ma vincere garantirebbe il primo posto e un percorso più agevole. Ogni vittoria frutta 1,9 milioni di

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Inter e Juve, gli ottavi valgono 7 milioni. Quanto hanno incassato finora dal Mondiale; Inter: Frattesi piace a Juventus, Napoli e Roma. La scelta dopo il Mondiale per Club, il bilancio impone cifre top; Inter, sfida al River Plate per dimenticare Monaco.

Inter: Frattesi piace a Juventus, Napoli e Roma. La scelta dopo il Mondiale per Club, il bilancio impone cifre top - Priorità al Mondiale per Club, con l`obiettivo di confermare il blocco più importante dello spogliatoio e posticipare ogni discorso al ... Come scrive msn.com

Dove vedere Inter-River Plate, Juventus-Manchester City e le altre partite di giovedì al Mondiale per Club - Ultime partite della fase a gironi: i nerazzurri sfidano gli argentini, big match tra i bianconeri e gli uomini di Guardiola ... Si legge su msn.com