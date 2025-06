Juventus il tridente dei sogni | ecco gli attaccanti che Comolli vuole portare a Tudor

La Juventus si prepara a scrivere una nuova pagina di successo con una rivoluzione offensiva che farà sognare i tifosi. Damien Comolli, nuovo volto del management bianconero, sta già pianificando un attacco stellare per regalare a Tudor il tridente dei sogni. Prima fare cassa, poi sorprendere con acquisti di altissimo livello: ecco come la Signora intende conquistare il futuro. Il tecnico croato ha già dato le ...

La Juventus prepara la rivoluzione offensiva per la prossima stagione. Il nuovo direttore generale Damien Comolli, appena insediatosi, è già al lavoro per consegnare a Igor Tudor un attacco all’altezza delle ambizioni bianconere. E lo fa seguendo una linea precisa: prima fare cassa, poi affondare i colpi giusti. In cima alle priorità di mercato della Juventus ci sono rinforzi di qualità per il reparto avanzato. Il tecnico croato ha già dato le sue indicazioni: servono giocatori dinamici, tecnici, capaci di integrarsi in un sistema di gioco che punta su ritmo ed energia. Da qui nasce l’interesse concreto per due nomi che scaldano i cuori dei tifosi: Jonathan David e Jadon Sancho. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, il tridente dei sogni: ecco gli attaccanti che Comolli vuole portare a Tudor

