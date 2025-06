Juventus Giovanni Leoni resta nel mirino | nuovi contatti per il difensore del Parma

Tra cambiamenti radicali e strategie in evoluzione, la Juventus mantiene saldamente nel mirino Giovanni Leoni, il giovane difensore del Parma che potrebbe diventare il prossimo protagonista della nuova era bianconera. Nonostante le rivoluzioni dietro le quinte, il talento emergente continua a catturare l’attenzione di mercato, alimentando speranze e aspettative tra i tifosi. La domanda ora è: quale sarà il passo successivo in questa intricata trattativa?

Alla Juventus è cambiato tanto negli ultimi mesi. Dall’arrivo in panchina di Igor Tudor al recente ribaltone in dirigenza, con l’uscita di scena di Cristiano Giuntoli e l’arrivo del nuovo direttore generale Damien Comolli, passando per la partenza di uomini chiave come Stefanelli e Pompilio. Eppure, in mezzo a tutte queste novità , c’è un nome che continua a resistere in cima alle priorità di mercato bianconere: Giovanni Leoni. Il giovane difensore del Parma, classe 2006, resta un obiettivo concreto per la Juventus. E nelle ultime ore è emerso che i bianconeri hanno riaperto ufficialmente i contatti per lui. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com