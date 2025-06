Juventus David dice sì all'ingaggio | cosa manca per chiudere

La Juventus lavora senza sosta per blindare il nuovo attaccante, ma cosa manca ancora per chiudere l'affare? Mentre Dusan Vlahovic aspetta di conoscere il suo destino, i bianconeri cercano il tassello giusto per rinforzare il reparto offensivo. La domanda ora è: quale sarà il passo decisivo per portare a casa il colpo vincente?

La Juventus cerca un nuovo centravanti sul mercato, in attesa di sciogliere il nodo legato al futuro di Dusan Vlahovic. Il nazionale serbo classe.

David Juventus, il Napoli fa sul serio! Confermato l’incontro con gli agenti: ecco il piano del club di De Laurentiis. Cosa filtra - Il Napoli intensifica la sua strategia sul mercato con l'obiettivo di assicurarsi Jonathan David. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli agenti del calciatore hanno già incontrato il club partenopeo, segnando un passo decisivo nella corsa.

Translate post#Juventus, c’è l’accordo con #David per l’ingaggio da 6 milioni più bonus. Il canadese convinto dall’offerta bianconera, ieri nuovi contatti. Da limare solo commissioni e bonus alla firma (#Tuttosport) Vai su X

La Juventus un accordo per l’ingaggio con David ce l’ha già : 6 milioni all’anno più 2 di bonus. Manca quello con gli agenti per le commissioni: lavori in corso, si tenta la chiusura entro il 30 giugno. Più dettagli sul mio canale YouTube. Vai su Facebook

