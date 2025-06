Juventus Conceicao resta una priorità | ecco cosa succede col Porto

Juventus e Conceicao, una coppia che fa discutere: mentre il portoghese resta una priorità per il club bianconero, il suo futuro al Porto è ancora incerto. Tra alti e bassi nel Mondiale per Club, la strategia di Tudor potrebbe prevedere una pausa per il talento, ma l’incertezza sul suo destino alimenta i rumor. La questione si fa calda, e la domanda è: cosa succederà davvero?

Il percorso di Francisco Conceicao al Mondiale per Club fin qui è stato fatto di alti e bassi. Brillante protagonista all’esordio contro l’ Al Ain, meno incisivo nella sfida successiva contro il Wydad Casablanca, il giovane esterno portoghese potrebbe rifiatare nella prossima gara con il Manchester City, dove non è escluso che Tudor scelga di farlo partire dalla panchina per preservarlo. Al di là del minutaggio, però, una cosa è certa: la Juventus ha deciso di puntare forte su di lui. Lo ha voluto chiaramente Igor Tudor, e la nuova dirigenza con Damien Comolli al timone condivide pienamente questa scelta. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, Conceicao resta una priorità: ecco cosa succede col Porto

In questa notizia si parla di: conceicao - juventus - resta - priorità

Abito Conceiçao come cristiano … con il suo futuro in Juventus in aria - In un mondo del calcio sempre più competitivo, Chico Conceiçao si è fatto notare come una stella emergente sotto i riflettori.

Juve, la priorità è il centravanti: Osimhen il preferito ? La lista dei desideri di Igor Tudor è rimasta la stessa e il primo nome sottolineato in rosso resta quello di Victor Osimhen. In generale, sono almeno tre i colpi immaginati dal croato per rifinire al meglio l Vai su Facebook

Juventus, il futuro di Conceição resta incerto: ecco l’alternativa; Kolo Muani, Conceicao e Renato Veiga: chi resta alla Juventus in vista del Mondiale per Club; Mercato Juve, priorità all'attacco con sguardo a centrocampo.