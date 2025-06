Juventus Conceicao a rischio contro il Manchester City | Tudor valuta le scelte

La Juventus si prepara con tensione alla sfida decisiva contro il Manchester City, un match che potrebbe definire il destino nel Mondiale per Club. Con Conceicao in dubbio e Tudor impegnato a valutare le scelte più strategiche, l'intensità a Orlando è palpabile. La partita di domani sera promette emozioni forti: il primo posto in palio potrebbe rivoluzionare gli accoppiamenti degli ottavi. La tensione tra pubblico e squadra cresce, e tutto è ancora da decidere.

Mattinata intensa a Orlando (tardo pomeriggio in Italia), dove la Juventus ha svolto la rifinitura in vista del match decisivo contro il Manchester City. Nonostante entrambe le squadre abbiano già in tasca il pass per gli ottavi del Mondiale per Club, la sfida in programma domani sera mette in palio un primo posto che potrebbe pesare molto sugli accoppiamenti della fase a eliminazione diretta. Conceicao a parte: possibile forfait contro il City. Tutti i bianconeri si sono allenati regolarmente sotto gli occhi attenti di Igor Tudor, eccezion fatta per Francisco Conceicao. L’esterno portoghese ha iniziato la seduta con il gruppo, salvo poi fermarsi e proseguire l’allenamento con un lavoro differenziato. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, Conceicao a rischio contro il Manchester City: Tudor valuta le scelte

