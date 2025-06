Juventus Alberto Costa si racconta | Ora punto alla Nazionale Sogno di vincere il Mondiale per Club

Alberto Costa, giovane stella portoghese della Juventus, sta sorprendendo tutti nel Mondiale per Club negli Stati Uniti. Cresciuto tra sogni e sfide, si è conquistato il cuore dei tifosi con prestazioni brillanti e un carattere deciso. Ora, con l’obiettivo di vestire la maglia della nazionale e vincere il mondiale per club, il suo percorso è solo all’inizio. Scopriamo insieme le sue ambizioni e le sue ambizioni che lo spingono verso traguardi sempre più ambiziosi.

Alberto Costa è senza dubbio una delle rivelazioni più brillanti della Juventus in questo avvio di Mondiale per Club negli Stati Uniti. Il giovane terzino portoghese, arrivato a gennaio, si è guadagnato sul campo i gradi da titolare, scendendo in campo sia contro l' Al-Ain che contro il Wydad Casablanca. In un'intervista rilasciata a La Stampa, il difensore bianconero ha raccontato la sua crescita, il percorso in Italia e le sue ambizioni future. "Sto crescendo, voglio farmi trovare sempre pronto". Soddisfatto dei progressi compiuti, Costa ha spiegato: "Negli ultimi mesi ho avuto più spazio e ho lavorato duramente per sfruttare ogni occasione.

Juventus, la rinascita di Alberto Costa - La Juventus si presenta inaspettatamente rinata grazie alla svolta di Alberto Costa. Arrivato in gennaio 2025 dal Vitória Guimarães, il giovane terzino portoghese ha suscitato curiosità e aspettative.

Un esordio al Mondiale per Club da ricordare: Alberto Costa ha fornito due assist in una sola gara Come riportato da Opta, era stato Danilo l'ultimo difensore a riuscirci prima di lui, nel gennaio 2024

