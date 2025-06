Juventus Alberto Costa | Con Tudor ho avuto più opportunità; voglio giocare con Cristiano Ronaldo

Alberto Costa, il difensore della Juventus arrivato dal Vitoria Guimaraes, svela le sue ambizioni: con Tudor in panchina ha avuto più opportunità e desidera ora giocare al fianco di Cristiano Ronaldo. Una sfida che accende la sua passione e stimola il suo talento, pronto a lasciare il segno in una delle squadre più prestigiose d'Europa. La sua determinazione promette di stupire i tifosi e scrivere pagine memorabili della storia bianconera.

Il difensore della Juventus Alberto Costa, arrivato nell`ultima sessione di calciomercato invernale dal Vitoria Guimaraes, è stato intervistato. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: quot - juventus - alberto - costa

Juventus, la rinascita di Alberto Costa - La Juventus si presenta inaspettatamente rinata grazie alla svolta di Alberto Costa. Arrivato in gennaio 2025 dal Vitória Guimarães, il giovane terzino portoghese ha suscitato curiosità e aspettative.

The appreciation of Igor #Tudor and the recent good performances are convincing #Juventus to keep Alberto #Costa in the squad. Still no contact between the parties (who are waiting), but today the will that is coming out is to try to give continuity to this pl Vai su X

? L’Arzachena Academy Costa Smeralda è lieta di comunicare ufficialmente che Pasquale Cossu è il nuovo Presidente della società. Lui e il suo gruppo hanno rilevato la totalità delle quote, segnando l’inizio di una nuova era per il club biancoverde. ? Vai su Facebook

La Juventus accoglie Alberto Costa: è arrivato a Torino, oggi visite e firma sul contratto; Juventus, ufficiale l’acquisto di Alberto Costa: l’impatto dell’operazione a bilancio; UFFICIALE - Juventus, ecco Alberto Costa: FVM, quotazione e ruolo al.

La sorpresa Alberto Costa: “La Juve può battere tutti, anche il Real Madrid” - Alla scoperta del terzino portoghese, oggetto misterioso con Thiago Motta, titolare fisso con Tudor e rivelazione del Mondiale per club: “Sapevo che sarebbe ... Lo riporta repubblica.it

Alberto Costa a La Stampa: 'Possiamo vincere il Mondiale per Club, non so perché non giocavo con Thiago Motta - Alberto Costa è una delle note più liete della Juventus impegnata negli Stati Uniti sul palcoscenico del Mondiale per Club. Riporta ilbianconero.com