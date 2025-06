Juventus | addio vicino per Vlahovic?

Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus sembra sempre più incerto, nonostante il recente gol al Mondiale per Club 2025. Con il tecnico Tudor che privilegia altri attaccanti nel nuovo modulo, la porta di Torino potrebbe diventare definitivamente chiusa per il serbo. La vicenda si prospetta come uno dei trasferimenti più discussi della prossima sessione di mercato, lasciando i tifosi in fervida attesa di sviluppi.

Vlahovic, un futuro in bilico La Juventus, forte del percorso al Mondiale per Club 2025, è pronta a ridisegnare l’attacco, e Dusan Vlahovic sembra destinato a lasciare Torino. L’attaccante serbo, nonostante un gol su rigore contro il Wydad Casablanca, ha perso centralità nel 3-4-2-1 di Igor Tudor, che gli preferisce L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: addio vicino per Vlahovic?

In questa notizia si parla di: vlahovic - juventus - addio - vicino

Vlahovic Juventus, addio sempre più vicino ma… C’è solo un’offerta concreta sul tavolo: ecco dove potrebbe essere il suo futuro. Novità - Dusan Vlahovic, protagonista delle ultime voci di mercato, sembra sempre più vicino a lasciare la Juventus.

Juventus, tesoretto Mondiale e addio Vlahovic: così arriva il nuovo bomber Cosa sta succedendo https://bit.ly/448g2hj Vai su Facebook

Jackson non è più incedibile: il Chelsea potrebbe farlo partire in questa sessione di mercato ? L'attaccante in Italia sarebbe stato sondato dalla Juventus. Che, specialmente in caso di addio di Vlahovic, andrà alla ricerca di un nuovo attaccante #Juventus Vai su X

Vlahovic Juventus, addio sempre più vicino ma... Novità; Vlahovic-Juventus, addio in vista? La risposta dell'attaccante serbo ai tifosi: Resto? Non è una domanda per me; Calciomercato, Juventus-Vlahovic? Scommessa d'addio. E Jonathan David erede bianconero di Dusan.

Calciomercato Juventus, vicino un doppio addio: i dettagli - Saverio Fattori La Juventus è impegnata al Mondiale per Club dove, grazie al successo contro il Wydad, ha ottenuto ... Da msn.com

Juventus, il sostituto di Vlahovic: arriva l’olandese - Nuovo intreccio in casa Juventus per trovare subito il sostituto di Vlahovic. calciomercato.it scrive