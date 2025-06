Juve Sancho torna di moda | costo 35 milioni Scambio con Vlahovic?

Juventus al centro delle attenzioni di mercato: torna Sancho in auge con un costo di 35 milioni e uno scambio potenziale con Vlahovic. Mentre i bianconeri volano nel mondiale per club, la dirigenza lavora senza sosta per rinforzare il futuro e riportare la squadra ai vertici. Tra trattative e ipotesi, il mercato juventino si anima, e Damien Comolli ha il compito di scegliere il meglio per il presente e il domani. La vera sfida è appena iniziata.

Torino, 25 giugno 2025 – E’ l’attacco il centro del mondo del mercato juventino in questo giugno che sta per finire. Mentre la squadra viaggia forte al mondiale per club, ultima sfida del girone contro il City per il primo posto, la dirigenza lavora ai rinforzi del futuro per riportare la Juve ai vertici. Tra conferme, facili e più difficili, ipotetiche cessioni, obiettivi, Damien Comolli ha la scrivania piena di cartelle da visionare, valutare e, in parte, archiviare. Soprattutto davanti ci sono i casi più spinosi, succosi e costosi, partendo da Dusan Vlahovic (in uscita), passando per Jadon Sancho e Jonathan David. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juve, Sancho torna di moda: costo 35 milioni. Scambio con Vlahovic?

In questa notizia si parla di: juve - sancho - torna - moda

Sancho snobba la Juve e sceglie Napoli: ecco cosa l'ha convinto - Sancho sceglie Napoli e snobba la Juventus: un colpo di scena nel calciomercato italiano che va oltre i soldi, puntando su visione e strategia.

Torna di moda #Sancho per la #Juventus Duello col Napoli, cosa sta succedendo Vai su X

? Continuano a circolare le voci di mercato per l'attacco della #Juventus: il nome #Sancho stuzzica la curiosità dei tifosi della #Juve. I bianconeri avrebbero mosso passi importanti per un talento puro in cerca di rilancio: sarebbe il colpo giusto là davanti pe Vai su Facebook

Juve, Sancho torna di moda: costo 35 milioni. Scambio con Vlahovic?; Mercato Juve, Sancho ritorna di moda: il jolly inglese è nella lista di Comolli; Mercato Juve: Sancho ritorna di moda, il jolly inglese nella lista di Comolli.

Juve, Sancho back in fashion: cost 35 million. Swap with Vlahovic? - The Manchester United talent returns to Juve's orbit, cost 30 million euros and from England there would be an opening to an exchange with Vlahovic. Secondo msn.com

Juventus su Sancho, video call con il Manchester United: la sitazione - Il club bianconero ha deciso di spingere con decisione per cercare di comprendere ... Lo riporta msn.com